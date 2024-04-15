في مقطع مرئي، ظهرت الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي سارة مهند وهي تستعرض الهدايا التي حصلت عليها في عيد الفطر المبارك.

وقامت مهند بعرض طقم مجوهرات مرصع بالألماس، وقد قدرت قيمته بـ 200 ألف ريال، وكانت هذه الهدية من إخوتها. كما تلقت هدايا أخرى بمبلغ إجمالي قدره 11 ألف ريال.

وسارة مهند هي شخصية سورية الأصل وتعيش في المملكة، وقد اكتسبت شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من صغر سنها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سارة مهند تستعرض عيديتها التي جمعتها في عيد الفطر وتكشف عن قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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