شيري عادل في مهمّة جديدة بعد نجاح مسلسل “الحشاشين”

استطاعت الممثلة المصرية شيري عادل ان تخطف الأنظار اليها في شهر رمضان وذلك بعد ظهورها في الحلقة الأخيرة من مسلسل (الحشاشين) امام كريم عبد العزيز، حيث قدمت شخصية ابنه حسن المصري،

وقد انهالت التعليقات الإيجابية على شيري عقب طرح الحلقة ورغم انتهاء شهر رمضان والعيد مازالت الاصداء قوية الى الان حتى انها كانت تراند غوغل.

على صعيد آخر تستعد شيري عادل للسفر إلى السويد من اجل المشاركة في مهرجان MAFF والمقرر إقامته من ٢٢ الى ٢٨ هذا الشهر كضيف شرف المهرجان والذي سبق وكانت عضو لجنه التحكيم فيه سابقاٍ.