خاص بالفيديو- بعد نجاحه الباهر في الـ O بيروت.. سعد لمجرد بمقابلة جريئة جداً للفن

ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن حفلات الفنان المغربي سعد لمجرد تشهد إقبالا واسعاً من قبل الجمهور، نظراً لنجاحاته وملايين المشاهدات التي حققها على يوتيوب، فمن منا لا يعرف أغنياته: "لمعلم، إنساي، غزالي، الحلق، قلي متى، غلطانة".



سعد لمجرد زار لبنان، وأحيا حفلاً ناجحاً ومميزاً في الـ O بيروت، والتنظيم كان راقٍ ورائعاً ومحترماً.

موقع الخليج 365 التقى بـ سعد لمجرد، وأجرى معه مقابلة، تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها حفله وتشوقه للقاء الجمهور اللبناني مجدداً، ورده على بعض منتقدي أزيائه، وعن أغنيته "محتال الحب" وقصتها، وتطرقنا أيضاً خلال المقابلة، إلى مساندته مؤخراً الفنانة المغربية دنيا بطمة.