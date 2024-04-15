سوزان نجم الدين تكشف عن أصعب مشاهدها في “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “الحشاشين” هذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل فخر لأي فنان يشارك فيه نظرًا لأهميته والجودة التي خرج بها للعمل، كاشفة عن أصعب المشاهد التي قامت بتصويره.

في البداية وجهت سوزان نجم الدين الشكر للمخرج بيتر ميمي، موضحة أن العمل مع مخرج مهم بحجم بيتر ميمي يجعل الممثل يشعر بالأمان وأن له ظهرًا يستند عليه، لافتة إلى أنه طوال الوقت كان يساهم في أن تخرج شخصية ألينار بهذا الشكل الذي نال ثناء الجميع، مشددة على أنه لم يكن هناك صعب بالنسبة لها في تقديم ألينار على النقيض فقد استمتعت بتقديمها.

وتحدثت سوزان نجم الدين عن اللحظة الأصعب لها في العمل، وأنها لم تكن لحظة الإصابة بقطع في الوتر أثناء مشهد قتل ألينار بل كان خوفها من أن تطعن بالخنجر أثناء تأدية المشهد، وأن هذا كان أهم ما يشغل بالها، موضحة أنها أرادت أن تقدم موت ألينار بشيء من القوة يشبه شخصيتها، فألينار لم تكن تخشى الموت لذلك حاولت أن تقدمه بهذا الشكل”.

وفي النهاية شكرت سوزان نجم الدين الفنان كريم عبد العزيز والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي وشركة سينرجي المنتجة للعمل وجميع العاملين فيه الذين ساهموا بخروج العمل بهذه الجودة.