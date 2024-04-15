شركة عالمية تقدم اعتذارها لـ هيفاء وهبي بهدايا ثمينة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن الهدايا التي وصلتها من شركة الحقائب العالمية "Herm s - هرمس" بعد هجومها على طريقة التعامل التي تعرضت لها من أحد أفرعها العالمية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت هيفاء وهبي، قد انتقدت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" أسلوب تعامل العاملين بأحد الفروع، ووصفته بالفظ واشتكت من الخدمة السيئة.

وطالبت هيفاء، متابعيها تجنب شراء حقائبهم من هذا الفرع والتوجه إلى الفروع الأخرى، مما أثار تفاعلا كبيرًا بين المتابعين الذين بدأوا بمشاركة تجاربهم السلبية المماثلة.

وفي استجابة سريعة من إدارة الشركة، توجه الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية مايكل كوست، إلى مقر إقامة هيفاء وهبي، لتقديم اعتذاره عما حدث، وقدم لها مجموعة من الهدايا الفاخرة بما في ذلك حقائب بقيمة آلاف الدولارات كتعويض عن الخدمة السيئة.

ونشر "كوست" صورته مع هيفاء عبر حسابه على "إنستجرام" معبّرًا عن فخره بلقائها، وأكد أن هذا اللقاء لن يكون الأخير بينهما.

ومن جانبها، عبرت هيفاء، عن شكرها على الاعتذار والوقت الرائع الذي قضاه معها مدير الشركة، وشاركت صورًا وفيديوهات للهدايا التي تلقتها، معربة عن سعادتها بهذه اللفتة الكريمة.

وقامت "وهبي" بنشر صور الهدايا عبر "ستوري" صفحتها على "إنستجرام"، وكتبت: "آخر دلع.. راضوني وأنا قلبي طيب ورضيت".

وتابعت: "اليوم كله يومي أنا.. ما فيهم على زعلي، وأنا زعلي عنيد بس كيوت".

يذكر أن، هيفاء وهبي كشفت مؤخرا عن استعدادها لتقديم فيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.