بـ"إطلالة جريئة".. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بعد عيد الفطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، بعد قضاء أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت جنا، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وأعلنت "جنا" في وقت سابق توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء .. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

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