شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم "اتنين × واحد" بطولة سامح حسين ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل فيلم اتنين × واحد تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها، وهو العمل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وننشر الصور الأولى من العمل الذى يواصل أبطاله تصويره خلال الأيام المقبلة.



محمد ثروت ومحمد جمعة



محمد ثروت



الفنان سامح حسين



سامح حسين فى فيلمه الجديد



سامح حسين فيلم اتنين فى واحد



سامح حسين والفنانة سهر الصايغ



سامح حسين وسهر الصايغ



سامح حسين وسهر



سامح حسين ومحمد رضوان



سامح حسين



علاء مرسى



محمد جمعة



محمد رضوان

تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.