شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد يحصد أمس 3.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" أمس الأحد إيرادات بلغت 3 ملايين و196 ألفًا و246 جنيهًا، في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.