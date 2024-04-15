نادين نسيب نجيم تكشف السبب وراء منع أولادها من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "عندي سؤال" تقديم محمد قيس ويعرض على قناة "المشهد".

وتطرقت "نادين" خلال حوارها بالبرنامج للحديث عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء اللبناني أو المصري، وعن التفاصيل الخاصة بأسرتها، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن العديد من الخبايا والأسرار لأول مرة.

وعن السبب وراء منع أطفالها من السفر قالت: "مع الأسف مقدرش أسافر مع أولادي، لأن والدهم مانعهم من السفر معايا، وأكيد مش خايف إني أخطفهم والسبب وراء منعهم من السفر معايا هو أن في حياتي شخص وقالي سيبيه وخدي اللي انتي عاوزاه، وهل غلط أني رجعت حبيت؟ ايه الغلط في اللي عملته وبحاول أفكر من وجهة نظره لكن مش لاقية إجابة وحاسة إن ده بيحصل لأني شفت حياتي".

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم عرض لها مؤخرًا مسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

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