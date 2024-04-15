محمد عز عن مشاركته في "جري الوحوش": "كنت خايف من محمود عبدالعزيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد عز ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد ورنا عرفة ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدث "عز" عن مشاركته بمسلسل "جري الوحوش" الذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

القصة سبق وتم تقديمها في السينما بنفس الاسم "جري الوحوش" عام 1987، ولعب أدوار البطولة: الفنان نور الشريف، الفنان محمود عبدالعزيز، والفنان حسين فهمي.

وعن الصعوبات التي واجهته نظرًا لتجسيده شخصية "عبدالقوي شديد" التي جسدها الفنان محمود عبدالعزيز ومقارنة البعض بين الشخصيتين، قال "كل التقدير للراحل العظيم أستاذ محمود أبو زيد، والمعالجة اللي عملها أحمد صبحي للسيناريو بجد مبهرة، أنا قريت السيناريو كنت عاوز أمثل عبدالقوي ده الصبح وكلمته قلت له أنا معاك هنشتغل امتي، والسيناريو اللي موجود كان مختلف عن الفيلم أيوة نفس الفكرة ونفس الفلسفة لكن مش نفس الأحداث، وخفت من محمود عبدالعزيز وقلت أنا نجحت أو فشلت ابقى عملت حاجة من ريحته وكل الناس قالت لي دي مغامرة مش طبيعية قلت لهم بس يا جماعة اسمي بس ييجي جنبه في حاجة".

يذكر أن الفنان محمد عز شارك مؤخرًا بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" الذي عرض أيضَا بموسم دراما رمضان وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما على رأسهم الفنان حمادة هلال.

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