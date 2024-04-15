أندرو ماكنزي مع كريم السبكي ومحمد ممدوح من كواليس فيلم "شقو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل مصمم المعارك أندرو ماكنزي الترويج لفيلم "شقو" بنشر عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بكواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "أندرو" مقطع فيديو جديد ظهر خلاله وهو يعطي تعليماته للفنان محمد ممدوح بأحد مشاهد الأكشن وكان حاضرًا مخرج الفيلم كريم السبكي، وقام الفنان محمد ممدوح بتنفيذ عدد من المشاهد القتالية بالتنسيق مع "ماكنزي" و"السبكي".

تدور أحداث فيلم "شقو" حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبو الحسن، النجمة يسرا، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وشارك مصمم المعارك أندرو ماكنزي مؤخرًا بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا.

ويعتبر أندرو ماكنزي أحد أشهر مصممي المعارك في السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة وشارك بتصميم عدد من أشهر المشاهدة الخطرة في السينما خلال السنوات الماضية وكان أبرزها فيلم "إبراهيم الأبيض" بطولة النجم أحمد السقا.

اقرأ أيضا

تعليق جديد من نبيل الحلفاوي بشأن الأهلي قبل مباراة القمة