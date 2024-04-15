تجربة جديدة عليا.. محمد ممدوح يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "شقو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تحدث الفنان محمد ممدوح عن مشاركته في فيلم "شقو"، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقال "ممدوح"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الإثنين: "الناس هي اللي الحكم، أنا بقدم شخصية حجازي مطرقة، هي شخصية جديدة عليا والفيلم كله يعتبر تجربة جديدة".

وأعرب محمد ممدوح عن سعادته بالمشاركة في فيلم شقو، معقبًا: "فريق العمل كله حاجة جميلة، وأتشرف بوجود نجمة كبيرة زي يسرا اللي بتدعمنا كلنا في الفيلم، وهي نجمة وعلى رأسي طبعًا".

حقق فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف إيرادات بلغت ٣٩ مليون و ٢٩٧ ألف جنيه في أيام عيد الفطر فقط ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، كلا من عمرو يوسف و محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ 10 أيام.

اقرأ أيضا..

نادين نجيم عن البوتوكس والفيلر: "ناس كتير متعرفش الفرق وحافظين مش فاهمين"