حسن الرداد عن أعماله الجديدة: فيلم كوميدي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسن الرداد تفاصيل أعماله السينمائية المُقبلة، بعد نجاح مسلسل محارب، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقال "الرداد"، في لقاء ببرنامج "عرب وود"، على هامش العرض الخاص لفيلم شقو: "إن شاء الله فيه فيلم كوميدي جديد في الصيف، لكن لسة بنستقر على ورق اليومين دول، لأني كنت بصور مسلسل محارب لغاية يوم 27 رمضان ملحقتش أقعد، ودلوقتي بدأنا نختار في ورق الفيلم".

وعن المشاركة في فيلم سينمائي يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، رد حسن الرداد قائلًا: "أكيد هنعمل فيلم مع بعض أنا وإيمي".

وتحدث "الرداد" عن رأي إيمي في مسلسل محارب، قائلًا: "هي مبسوطة جدًا بالمسلسل، وهي من الجمهور اللي أنا بحبه ورأيها بالنسبالي مهم أوي لأنه حقيقي معندهاش مجاملة"، متابعًا: "إيمي معجبة جدًا بالمسلسل وكانت متابعة وتقعد تسألني إيه اللي هيحصل بكرة، والحمد لله عجبها".

وشارك حسن الرداد في بطولة مسلسل محارب، الذي ضم كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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