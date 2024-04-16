بالفيديو.. محمد رمضان "يحلق ذقنه" داخل الطائرة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، مقطع فيديو جديد، وهو يقوم بـ حلاقة ذقنه.

ونشر رمضان الفيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "يعني هنحلق في الجو، أه، نعيمًا".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نجم العالم، نعيمًا يا نمبر وان، منور، ملك، مبهر ومتألق، الأسطورة، كفاية تفاخر بقى، حس بالناس شوية".

جدير بالذكر أن محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2024، بعد مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" للمخرج محمد سامي، وشارك في بطولته زينة، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري.

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