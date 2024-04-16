"كنتي وستظلين سر نجاحي".. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد روجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أشرف زكي بذكرى ميلاد زوجته الفنانة روجينا، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "أشرف زكي" صورا من مناسبات مختلفة جمعتهما سويًا وعلق عليها: "إلى رفيقتي وصديقتي وحبيبتي روجينا، كل لحظة وانتي بخير وعيد ميلاد سعيد، وربنا دايمًا معانا وواقف جنبنا لأننا صادقين وانتي مشوار كفاح ونجاح، مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم حلم الزوجة الوفية حلم الأم الوفية حلم النجمة الموهبة كنتي وستظلي سر نجاحي".

وشاركت الفنانة روجينا ببطولة مسلسل "سر إلهي" الذي عرض مؤخرًا ضمن النصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

إلى جانب الفنان أشرف زكي الذي شارك بمسلسل "مليحة" وتم عرضه بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان وشارك ببطولته الفنان دياب، الفنانة ميرفت أمين،الفنانة حنان سليمان، الفنان علي الطيب، الفنان أمير المصري، تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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