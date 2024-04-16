"المبدأ " تضع مروان بابلو في قائمة ترند "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، قوائم ترند مواقع فيسبوك، وتويتر، بعد طرحه أحدث أغانيه "المبدأ".

مروان بابلو، طرح الآغنية، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، مساء أمس الإثنين، وحققت ما يزيد عن 234 ألف مشاهدة، واحتلت المركز الرابع، في قائمة الأعلى مشاهدة.

وحملت كلمات ومشاهد كليب الأغنية، إدانة قوية للصمت العالمي، على الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على أهالي غزة، وقال فيها :" عن المبدأ وقت الجد، وقت الزنقة بيروح فين".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد بدأ من 4 شهور، طرح سلسلة أغاني، تحت عنوان "المبدأ"، وحملت عناوين فرعية، منها، "ضحية" و "أمان".