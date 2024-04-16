مروان بابلو يطلق أحدث أعماله الغنائية "المبدأ"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق مغني الراب مروان بابلو أحدث أعماله الفنية فيديو كليب أغنية "المبدأ"، من آخر ألبوماته "قطعة فنية"، والكليب من إخراج أحمد كامل، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية المبدأ

ويأتي طرح الكليب بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على طرح مروان بابلو ألبوم "قطعة فنية"، الذي ضم 12 أغنية جاءت عناوينها كما يلي: "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، هانت".

وتبدأ كلمات أغنية "المبدأ" بهذه الكلمات:

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

ما شفناكوش ليه وقت الزنقة؟

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لقوش

غلّوا بس ما غلوش

إصحوا معانا ما تناموش

شكل وهيئة على فشوش

كانوا بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه

خيانة، غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

وأنا مع الكاش في Rendez-vous

مروان بابلو

يذكر أن مروان بابلو شارك مؤخرا في أغنية "راجعين"، التي تضم 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أغنية لدعم القضية الفلسطينية.