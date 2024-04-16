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نبيل الحلفاوي يعلق على واقعة "إخفاء الكرات" في قمة الأهلي والزمالك: لا يليق بنادي عريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، قيام بعض المسئولين من نادي الزمالك بسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة التي أقيمت ضد الأهلي.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الشخصي على موقع "X": "الأهلوية نازلين تقطيع في تشكيل البداية قبل الماتش، وبعدها بيحملوا كولر أولًا وأخيرًا السبب في الخسارة".

وأضاف: "وفي السكة كده عبروا عن استيائهم من تصرف لا يليق بنادي عريق مثل الزمالك وهو سحب الكرات".

ورفض الحلفاوي الأقاويل المثارة حول أن سبب خسارة الاهلي هو سحب الكرات من الملعب بغرض إضاعة الوقت، معقبًا: "البعض بيستهبل ويمسك في الجزئية دي ويدعي إننا بنقول إنها سبب الخسارة.. وهو ما لم يقله أحد".


يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، أصدرت عقوبات على نادي الزمالك، بسبب سحب الكرات من داخل الملعب وتضيع وقت المباراة، والتي من ضمنها توقيع غرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك مباراتين.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي في مباراة الأمس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بهدفين لهدف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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