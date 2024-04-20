تراند اليوم : ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في مصر.. والكشف عن سعره

صحيفة الخليج 365: ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو يصل إلى 85 قرشا بنهاية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في مصر مقارنة بآخر التعاملات يوم الاثنين قبل الإجازة.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.

وسجل سعر الصرف في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.