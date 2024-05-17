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تراند اليوم : "هذي الساعة المباركة ..كيف الوالد"..شاهد : الحوار الذي دار بين ملك البحرين وولي العهد أثناء استقباله في قصر الصخير

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو الحوار الذي دار بين ولي العهد الأمير ، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى.

جاء ذلك عند لقائهما، أمس الخميس في قصر الصخير في المنامة الذي استضاف القمة العربية.

وعندما اقترب ولي العهد من ملك البحرين قال الأخير:" هذي الساعة المباركة".

فيما اطمأن ملك البحرين من ولي العهد عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد سؤاله لولي العهد: "كيف صحة الوالد".

فيما رد الأمير محمد بن سلمان قائلاً:" على ما تحب ويسلم عليك سلام واجد".

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