تراند اليوم : "هذي الساعة المباركة ..كيف الوالد"..شاهد : الحوار الذي دار بين ملك البحرين وولي العهد أثناء استقباله في قصر الصخير

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو الحوار الذي دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى.

جاء ذلك عند لقائهما، أمس الخميس في قصر الصخير في المنامة الذي استضاف القمة العربية.

وعندما اقترب ولي العهد من ملك البحرين قال الأخير:" هذي الساعة المباركة".