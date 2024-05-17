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الزعاق يوضح التقاويم التي تعتمد في حساباتها على القمر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، إن الأيام والشهور والسنين تعتمد في حساباتها على حركة الأجرام السماوية .

وأوضح الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» ، أن القمر هو أقرب جرم سماوي للأرض ، وبالتالي فإن اعتمد البشر عليه لحساب التقويم .

وتابع : ” أشهر التقاويم البشرية التي بنت حساباتها على القمر هما التقويمان العربي والصيني ، بالإضافة إلى التقويم العبري أيضاً ” .

واختتم حديثه : ” استخدم العرب قديماً مرور القمر بين النجوم لحساب المواسم ، فهو متفرد بجماله وشكله ووحدته” .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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