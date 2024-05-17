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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح التقاويم التي تعتمد في حساباتها على القمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، إن الأيام والشهور والسنين تعتمد في حساباتها على حركة الأجرام السماوية .
وأوضح الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» ، أن القمر هو أقرب جرم سماوي للأرض ، وبالتالي فإن اعتمد البشر عليه لحساب التقويم .
وتابع : ” أشهر التقاويم البشرية التي بنت حساباتها على القمر هما التقويمان العربي والصيني ، بالإضافة إلى التقويم العبري أيضاً ” .
واختتم حديثه : ” استخدم العرب قديماً مرور القمر بين النجوم لحساب المواسم ، فهو متفرد بجماله وشكله ووحدته” .