شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح التقاويم التي تعتمد في حساباتها على القمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، إن الأيام والشهور والسنين تعتمد في حساباتها على حركة الأجرام السماوية .

وأوضح الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» ، أن القمر هو أقرب جرم سماوي للأرض ، وبالتالي فإن اعتمد البشر عليه لحساب التقويم .

وتابع : ” أشهر التقاويم البشرية التي بنت حساباتها على القمر هما التقويمان العربي والصيني ، بالإضافة إلى التقويم العبري أيضاً ” .

واختتم حديثه : ” استخدم العرب قديماً مرور القمر بين النجوم لحساب المواسم ، فهو متفرد بجماله وشكله ووحدته” .