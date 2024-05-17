الأمم المتحدة تدعو المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية في السودان والبالغ قيمتها 2,7 مليار دولار أمريكي، وتكثيف الجهود لتغيير مسار الأوضاع الحالية التي تقود نحو حافة الهاوية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة تهدف إلى الوصول إلى 15 مليونًا من الأشخاص الأكثر تضررًا ودعمهم، وجلب المزيد من المساعدات الغذائية لدرء المجاعة .

يذكر أنه منذ بداية الأزمة في السودان نزح 9 ملايين سوداني أي 17% من السكان وأصبحت أكبر أزمة نزوح في العالم، كما تسبب الصراع والجوع وتدمير النظام الصحي، إلى مقتل 16 ألف شخص.