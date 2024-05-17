ارتفاع أسعار الذهب إلى 2379.14 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الارتفاع وهي متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع مؤشر الدولار .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2379.14 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.