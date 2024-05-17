ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 83.27 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في الخريف المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا بما يعادل 0.6 ٪؜ إلى 83.27 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا بما يعادل 0.8 ٪؜ إلى 79.23 دولارًا.