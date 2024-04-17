اراس بولوت اينملي يواعد نجمة مسلسل “الغدار”

دخل النجم التركي اراس بولوت اينملي في علاقة حب جديدة بعد انتشار اخبار تتحدّث عن قصّة حب تلوح في الأفق بينه وبين بوسي ميرال عقب تعرّفهما على بعضهما خلال عطلتهما في تشيشمي وحصل تقارب بينهما. وبعد عودتهما الى اسطنبول قاما بمتابعة بعضهما على انستغرام، واستمرا في المواعدة.

جمهور اراس اعتقد في البداية ان بوسي ميرال ستكون شريكته في مسلسل “العبقري” ليكتشف لاحقًا ان علاقة حب تجمع الثنائي.

على صعيد الأعمال، من المتوقع ان يدخل اراس بولوت اينملي موقع تصوير مسلسل “العبقري” خلال فترة الصيف وهو من انتاج شركة القمر التي قامت بتأجيل العمل الدرامي في وقت سابق لعرضه في الموسم القادم اي في سبتمبر المقبل.

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وكشفت شركة الانتاج ان التجهيزات مستمرة لمسلسل العبقري الذي سيكون من بطولة اراس بولوت اينملي والعمل مستمر على تشكيل الكاست والتحضيرات الأولية. التصوير سيبدأ في أشهر الصيف وسيعرض في سبتمبر على ShowTV”.

نذكر ان بوسي ميرال تلعب دور البطولة في مسلسل “الغدار” الى جانب النجم ساتاي اولوسوي.