شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى تاجر خردة ويقع في حب ميس حمدان في فيلم "أسود ملون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد فتحى في منافسات موسم عيد الفطر السينمائى 2024 بفيلم أسود ملون الذى انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضي، ويجسد فتحى خلال أحداث العمل شخصية تاجر خردة يقع في حب ميس حمدان التي تظهر بشخصية ملكة فرعونية، وذلك في إطار فانتازى لايت كوميدى.

فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان. وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين. ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي رومانسي فانتازي؛ حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.

وفى سياق آخر يصور أحمد فتحى مشاهده في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من العمل خلال 15 حلقة في شهر رمضان 2024، حيث قرر صناع العمل عرضه على جزأين كل جزء من 15 حلقة

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.