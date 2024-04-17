مصر.. 1.13 مليون دولار إيرادات أفلام عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظيت أفلام عيد الفطر 2024، بإقبال جماهيري كبير، بالتزامن مع انطلاق عرضها، الثلاثاء، إذ تنافس على شباك 4 أفلام مصرية، حققت إيرادات 53.8 مليون جنيه (1.13 مليون دولار).

وضمت قائمة الأفلام المعروضة، كلّ من “عالماشي” بطولة علي ربيع، و”فاصل من اللحظات اللذيذة” للثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد، وفيلم الأكشن “شقو” لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وأخيراً فيلم “أسود ملون”.

وتصدر فيلم “شقو” شباك التذاكر المصري، مستحوذاً على أكثر من نصف إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر، محققا 27.7 مليون جنيه (583.9 ألف دولار).

الفيلم بطولة يسرا، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن، حول أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية، ولكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة.

أما المركز الثاني، كان من نصيب فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد، فقد حقق 18.3 مليون جنيه (385.7 ألف دولار).

وجاء فيلم “عالماشي” بالمركز الثالث، بعدما حقق 6.4 مليون جنيه (134.9 ألف دولار)، وهو بطولة علي ربيع، كريم عفيفي وآية سماحة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول “هادي هادي عبد الهادي”، الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

أما المركز الرابع، ذهب إلى فيلم “أسود ملون” فقد حقق 1.4 مليون جنيه فقط (29.5 ألف دولار)، بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تؤدي رنا رئيس دور منظمة حفلات زفاف.

إيرادات جيدة

وأشاد مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما محمود الدفراوي، بحجم إقبال الجمهور طوال أيام العيد، وهو ما انعكس على الإيرادات التي وصفها بـ”الجيدة”، لافتاً إلى أن صالات السينما ستظل مزدحمة بالجمهور حتى مساء اليوم الأحد، قبل أن تتراجع تدريجياً مع عودة الناس لأشغالهم، وذلك حسب قوله لـ”الشرق”.

وتوقع أن تحظى الأفلام المعروضة، بإيرادات مرضية حتى نهاية الأسبوع الجاري”، لافتاً إلى أن “غالبية تلك الأعمال ستظل موجودة في دور العرض حتى قبيل انطلاق موسم عيد الأضحى، فضلاً عن طرح أعمال جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.