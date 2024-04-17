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"بملابس صيفية".. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر، ونالت إعجاب متابعيها.

وشاركت "هيدي" الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين بالحب، وجاءت كالتالي: "قمر، جميلة الجميلات، كل ما تكبر تحلى، القمر هل علينا".

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الاختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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