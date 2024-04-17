فن ومشاهير

عباس النوري ضيف برنامج "Big time podcast" على MBC1 غدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، عن ضيف حلقة غدًا الخميس من برنامج Big time podcast، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بصحبة المطربة أصالة على قنوات MBC1.

ونشر تركي برومو الحلقة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "الحلقة القادمة من بودكاست BigTime مع الممثل عباس النوري، غدًا الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

يذكر أن برنامج Big time podcast عُرض في شهر رمضان 2024، وشهد استضافة عدد كبير من المشاهير من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، ، جورج وسوف، يسرا، كريم عبدالعزيز، أنغام، شيرين عبدالوهاب، عمرو مصطفى، أحمد حلمي، منى زكي، محمد ممدوح، محمد عبده، نوال الكويتية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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