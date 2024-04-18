شكرا لقرائتكم خبر عن بريان كوكس ينتقد أداء خواكين فينيكس فى فيلم Napoleon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النجم العالمي بريان كوكس أداء النجم العالمي خواكين فينيكس في فيلمه الأخير Napoleon الذي عرض بدور العرض خلال الأشهر الماضية، واصفاً أداءه بالفظيع.

وتحدث كوكس نجم سلسلة Succession يوم الأحد الماضي في ليلة نقاد المسرح، منتقداً أداء فينيكس في تحفة ريدلي سكوت الأخيرة، قائلاً: "إنه أمر فظيع، أداء رهيب حقا من قبل خواكين فينيكس، إنه حقا مروع، لا أعرف ماذا كان يفكر، أعتقد أن هذا خطأه تمامًا ولا أعتقد أن ريدلي سكوت يساعده، كنت سألعبها بشكل أفضل بكثير من خواكين فينيكس، أقول لك ذلك. لا يمكنك القول إنها دراما جيدة، إنها أكاذيب".



بريان كوكس وخواكين

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

ويدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.