صورة متداولة.. غرق سيارة أحلام في سيول دبي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بفقدان الفنانة الإماراتية أحلام لسياراتها بسبب السيول التي اجتاحت مدينة دبي أمس الثلاثاء. تداول المستخدمون صورة يُزعم أنها لسيارة أحلام، وأرفقوها بتعليق يقول: “تستاهل السلامة ولد عمتي فاهد، والله يعوضك بأفضل منها”. وشهدت مدينة دبي هطول أمطار غزيرة وسيول منذ أمس الثلاثاء، مما تسبب في غمر الشوارع بالمياه بالقرب من مطار دبي ومول دبي.

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