أمير كرارة وياسر جلال وأشرف زكي في عزاء والد وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قدم الفنان أمير كرارة وابنه واجب العزاء في والد الكابتن وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الذي يقام داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما حرص الفنان ياسر جلال، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد الشقنقيري، على تقديم واجب العزاء في والد الكابتن وليد سليمان.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والنادي الأهلي السابقين في العزاء، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده الإثنين الماضي، وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله أبويا الغالي… إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. نسألكم الدعاء".

وشارك أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بمشاركة أبرز نجوم الفن وهم سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

بالصور.. من هو فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام الذي أثار الجدل مؤخراً ؟

صور.. مايا دياب تثير الجدل بـ "طرحة زفاف" والجمهور يعلق