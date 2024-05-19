اخبار العالم

عاجل| قوات الاحتلال تعتقل شابا شرق طولكرم فجر اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عنبص بعد مداهمة منزله في الضاحية، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن أحمد عواد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته

استشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحافي عبد الله النجار، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا