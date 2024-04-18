شكرا لقرائتكم خبر عن سكورسيزي يرغب في تقديم السيرة الذاتية لـ فرانك سيناترا مع ليوناردو دي كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع المخرج العالمي مارتن سكورسيزي إلى صناعة فيلم عن السيرة الذاتية المغني الأمريكي فرانك سيناترا الذي يعد أحد ابرز واشهر الموسيقيين شعبياً في القرن العشرين، وأحدا أكثر الفنانين مبيعاً في مجال الموسيقى في التاريخ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المخرج العالمي مارتن سكورسيزي يتطلع للعمل على الفيلم الذي سيجسد فيه شخصية سيناترا بالتعاون مع المطرب العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو والنجمة العالمية جينفر لورانس.

وحصل سكورسيزي على 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار عن فيلم الجريمة التاريخي الملحمي "Killers of the Flower Moon" العام الماضي، وسرعان ما كشف المخرج البالغ من العمر 81 عامًا مشاريعه العديدة القادمة، والتي يخطط فيها لتصوير فيلمين متتاليين: الأول عن يسوع، والثاني عن سيرة فرانك سيناترا.

