قناة MBC4 تقدم أربعة مسلسلات تركيّة… اقرأ التفاصيل

رافعةً شعار بيت الدراما التركية، تقدم قناة MBC4 أربعة مسلسلات تجمع بين الدراما والأكشن والكوميديا والرومانسية.

واعتباراً من ١٤ ابريل، وضمن فترةً تنطلق في تمام الثامنة مساءً، يعرض تباعاً مسلسلان جديدان هما الدراما الاجتماعية المؤثرة “أنا أم”، إضافةً إلى الجزء الثاني المرتقب من مسلسل الأكشن والرومانسية “العائلة” بأحداثه الجديدة ونجومه المحببين وعلى رأسهم كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم مهند.

وفي تمام التاسعة من كل مساءً، يتواصل تباعاً عرض حلقات جديدة من مسلسلَي “فريد” بأجوائه الرومانسية وأحداثه الدرامية الشيقة التي تبدأ من مسقط رأس عائلة كورهان في مدينة عنتاب، و”أسرار البيوت” الذي يمزج بين الأكشن والكوميديا وتدور أحداثه في مدينة اسطنبول خلف جدران منازل إحدى أكثر العائلات ثراءً ونفوذاً وسطوة.

أربعة مسلسلات تقدم مختلف أنماط الدراما ومشاربها

“أنا أم”: تدور أحداثه حول امرأة تفقد ابنها لسنوات وتفعل المستحيل للعثور عليه، وحين تجده تواجه صعوبة في التعامل معه حيث يشعر الابن بالغربة في بيت أهله ويفتقد العائلة التي اعتنت به خلال السنوات الماضية. في الوقت نفسه تواجه الأم مشاكل عائلية مع زوجها بعد اكتشاف خيانته لها، الأمر الذي سيقلب حياتها رأساً على عقب.

العائلة (الجزء الثاني): يترأس أصلان، الذي يلعب دوره النجم كيفانش تاتليتوغ أو مهند كما يُعرف عربياً، عائلته ونشاطاتها الإجرامية بعد انتحار والده رجل المافيا الشرس. وبعد زواجه من الأخصائية النفسية ديفين (النجمة سيريناي ساريكايا) تحاول والدته القوية إفساد علاقتهما والتحكم بمصائر جميع أفراد العائلة وإدارة الأعمال غير الشرعية بطريقتها الخاصة. وفي الجزء الثاني، وبعد تسرّب مقطع الفيديو الذي تطلق فيه ديفين الرصاص على الأخ المتبنّى لزوجها، تقرر ديفين ترك أصلان وعائلته والعيش بعيداً في مدينة ساحلية، فهل ستنجح في الابتعاد عن أصلان والتخلي عن عائلته وعالم الجريمة الغارقة في وحلها؟

فريد: تدور الأحداث حول الآغا “هاليس”، أحد أفراد عائلة عنتاب، الذي قرر أن يزوج حفيده فريد الطائش والمتهور ليلقنه درسا في الالتزام والقيم، وبالفعل يتزوج فريد من “سيران” رغماً عنه، لتبدأ الأزمات العائلية. وتنطلق أحداث الموسم الثاني برجوع فريد وزوجته إلى بعضهما البعض بعد انفصالهما ويتزوجان هذه المرة عن حب ورضا، لكن لا زالت الخلافات قائمة بينهما. ورغم معارضة العائله لتلك الزيجة، يصر الثنائي على البقاء معاً، ولو لم تكن حياتهما وردية.

أسرار البيوت: في مزيج يجمع بين الكوميديا والأكشن، يتناول المسلسل حياة واحدة من أغنى عائلات اسطنبول وأقواها نفوذاً، وذلك في ضوء علاقات الخادمات بتلك العائلة، واطّلاعهن على الكثير من الأسرار والألغاز والجرائم التي يجدن أنفسهن وقد أصبحن جزءاً منها.