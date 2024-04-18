ليوناردو دي كابريو يقدّم هذا الفنان الأسطوري بفيلم جديد

يعمل المخرج الشهير، مارتن سكورسيزي، على فيلم جديد عبارة عن سيرة ذاتية للفنان الراحل فرانك سيناترا.

ويتطلّع سكورسيزي إلى لمّ شمله مجددًا مع أحد نجومه المفضّلين، ليوناردو دي كابريو، الذي سيلعب دور المغنّي في الفيلم، على أن تقوم النجمة جنيفر لورانس بأداء شخصية ‘آيفا غاردنر’ وهي الزوجة الثانية لفرانك سيناترا.

قد يواجه مشروع سيناترا بعض العقبات إذ تسيطر تينا سيناترا، ابنة المغنّي الأسطوري، على ممتلكات والدها ولم تبارك فكرة الفيلم بعد. لكن هذا لم يمنع سكورسيزي من تشكيل طاقم عمل رائع من شأنه أن يرقى من مستواه ليجذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام. ويبدو أن شركة “سوني” هي المرشّح الأوفَر حظًا للحصول على الفيلم، في حالة موافقة تينا.

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نذكر أن جنيفر وليوناردو عملا معًا في فيلم “لا تنظر للأعلى” في عام ٢٠٢١.

أما الممثل ليوناردو دي كابريو والمخرج مارتن سكورسيزي اجتمعا أكثر من خمس مرات وتعاونا مؤخّرًا للمرة السادسة بفيلم حمل عنوان “Killers of the Flower Moon” وهو مأخوذ عن كتاب واقعي يحمل نفس الاسم للصحفي ديفيد جران، الصادر عام ٢٠١٧ .