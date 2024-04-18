حورية فرغلي توجه رسالة لفريق عمل مسرحية "رابونزل بالمصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة حورية فرغلي، رسالة لفريق عمل مسرحية "رابونزل بالمصري" المقرر عرضها في مسرح الهوسابير الجمعة ١٩ أبريل والسبت ٢٠ أبريل في تمام الساعة الـ ٧ مساء.

ونشرت حورية، صورة لها مع فريق عمل المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل تيم بجد أنا مبسوطة وأنا معاكم إخواتي وإن شاء الله نجاح يفرح قلبكم".

وكانت حورية فرغلي، أعلنت منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل" من فيلم Tangled في المسرحية.

شخصية رابونزل ظهرت لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي عام 2010، وتدور أحداثه حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في التليفزيون مسلسل "أيام"، والذي يشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب وعدد من الفنانين.

اقرأ أيضا:

"رقص وإطلالات جريئة"..هكذا احتفلت كارولين عزمي بعيد ميلادها الـ 28 (صور)

"نمبر وان".. مسلسل "كوبرا" يتصدر تريند منصة "شاهد" ومحمد إمام يعلق