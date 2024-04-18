تعرف على موعد طرح تذاكر حفل أنغام بـ دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بـ الإمارات، ومن المقرر إقامته يوم 5 مايو القادم.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، بوستر الحفل على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سيتم طرح التذاكر يوم الجمعة الموافق".

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني القديمة والحديثة التي حققت نجاحًا، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل والمنصات الموسيقية المختلفة.

يذكر أن أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي وقدما سويًا عدد من الأغاني إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيه منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

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