جاهدة وهبة تفتتح مهرجان بابل العراقي

تفتتح “كاهنة المسرح” المطربة اللبنانية جاهدة وهبة “مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية” يوم الجمعة الواقع في ١٩ نيسان/ أبريل، في مدينة بابل العراقية.

وقد أعربت وهبة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فعاليات هذا المهرجان العريق، ولا سيما أنها تزور العراق، أرض الحضارات، للمرة الأولى.

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سيتولى قيادة فرقتها الموسيقية الفنان العراقي المقيم في بلجيكا أسامة عبد الرسول، ويتضمن برنامج الحفل أغنيات من أعمال الرحابنة، كما ستغني من ألحانها الشعراء: محمود درويش، والأديب الألماني الحائز على جائزة نوبل غونتر غراس، وأبو فراس الحمداني. كذلك ستقدّم مقطوعة من شعر الشاعر العراقي مظفر النواب وبعض المقطوعات الصوفيّة. وستكون حاضرة بصوت وهبه الأغنية الأيقونة “صار عندي الآن بندقية” (كلمات نزار قباني، ألحان محمد عبد الوهاب وغناء أو كلثوم) وذلك مشاركة منها بالاحتفاء بفلسطين، التي تحلّ ضيفة شرف على المهرجان لهذا العام.