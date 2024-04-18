شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يلتقى جمهور الكويت بحفل غنائى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم رامي صبرى حفلاً غنائيًا في الكويت، مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



وكان النجم رامي صبري أحيا حفلاً غنائيًا احتفالاً بعيد الحب الماضي بحضور جماهيري كامل العدد وذلك بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري.

وخلال الحفل قدم رامي عددًا من المفاجآت، حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات كما حرص على تلبية طلبات جمهوره الذي طلب منه عددا من الأغنيات.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.