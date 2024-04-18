بعد تأجيلات عدّة.. سعد لمجرد يُحيي حفلاً في القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المغربي سعد لمجرد مساء أمس (الأربعاء) حفلاً غنائياً ضخماً في القاهرة بعد سلسلة من التأجيلات، بسبب الاعتراض على تواجد لمجرد في القاهرة عقب اتّهامه في قضية التحرش الشهيرة في فرنسا.

وأحيا لمجرد الحفل داخل كوزمو الزمالك وسط حضور “كامل العدد” من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، حيث حضر مرتدياً ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله، وكان في استقبالهما منظّم الحفل تامر عبد المنعم.

وكان من المفترض إحياء الحفل يوم الثلاثاء الماضي، لكن تقرّر تأجيله يوماً واحداً بسبب الأحداث الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي تسبّبت بإرباك حركة الطيران في عدد من الدول العربية.

وبمجرد صعود لمجرد الى خشبة المسرح وهو يردّد أغنيته الشهيرة “أنت معلم”، تعالت هتافات وصيحات الترحيب به، ثم أشعل الحفل بتقديم العديد من أغانيه الشهيرة المميزة، منها: “إنساي”، “إنتي باغية واحد”، “أنا ماشي ساهل”، “إنتي حياتي”… كما غنّى “بنت السلطان” لأحمد عدوية.

وخلال الحفل، وجّه سعد لمجرد تحية الى أصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل، بينهم الفنان عصام كاريكا وكابتن محمد زيدان، بالإضافة إلى القائمين على الحفل وتنظيمه: تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوي.