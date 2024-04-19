شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تقف على المسرح لأول مرة بمسرحية "رابونزل بالمصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة حورية فرغلى، الوقوف على المسرح للمرة الأولى، حيث تقدم مسرحية "رابونزل بالمصرى"، على خشبة مسرح الهوسابير، يومى 19 و20 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.

وكشف حورية فرغلي عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.