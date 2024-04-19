وائل كفوري يجتاز 4 ملايين مشاهدة بأغنية "الوقت هدية"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان اللبناني وائل كفوري بأحدث أغانيه “ألوقت هدية” أكثر من 4 ملايين مشاهدة، خلال أسبوعين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية وائل كفوري الوقت هدية ومشاهداتها

أغنية الوقت هدية من كلمات رامي شلهوب، ألحان جمال ياسين، وتقول كلماتها "يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ غير البشر كلهن هي في شعور جديد عليي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية من نظرة صرت الناس من عيونها بعرف سرها واللي جوا بقلوبن مش متل اللي مبيّن برّا شفت بقلبها يلّي ما شفته قبلها بالمرة هيّي غيرهن كلهن هيّي في شعور جديد عليّي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية

أغنية وائل كفوري حالف ع الحب

كان قد طرح وائل كفوري مؤخرًا أغنية “حالف ع الحب” التي سجلت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا

أغنية ست الكل

بجانب أغنية ست الكل التي حققت مشاهدات قياسية اقتربت من 40 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "انا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت متل اللي اول مرة بتعرف على بنت انا يا عالم عم دوب عايش ببحر قلوب كلّن عم بيقولولي بأحلى حلاتي صرت شو بحبك مش معقول ما بقلك شو حسيت انا كنت مضيع حالي وفيكي حالي لاقيت حلوة وما قلها حل متل الشمس بطّل غارو منها البنات لأنّها ست الكل انا مين قدّي مين رح عيش أحلى سنين الله الله بجامالا جمّع كلّ الحلوين