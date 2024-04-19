وفاة الفنان صلاح السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - توفي، منذ قليل، الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقد أعلن ابن أخيه أكرم السعدني خبر الوفاة على صفحته الشخصية بالفيس بوك.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن موعد الجنازة والعزاء.. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.