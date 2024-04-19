"هتوحشنا يا خال".. أحمد السقا ينعى صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي الفنان أحمد السقا، الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب السقا، عبر حسابه على إنستجرام: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. البقاء والدوام لله وحده.. توفي إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي الأستاذ/ صلاح السعدني والد أخويا وصديقي أحمد السعدني.. ربنا يرحمه و يجعله من أهل الجنة.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء.. هتوحشنا يا خال".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

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