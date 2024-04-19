هذه نصائح محمد رمضان للممثلين الجدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدى الفنان محمد رمضان نصائح عدة الى الممثلين المبتدئين في مجال الفن، مؤكداً أن الرحلة ليست سهلة، وسيواجهون خلالها العديد من الصعوبات.

وقال رمضان في تصريحات إعلامية: “نصيحتي للفنانين الشباب أن يتوقعوا كل ما هو صعب في الرحلة، ويتذكروا لو الواحد منهم مُشاهد كرة قدم جيد سيجد أنه لا يوجد من يدعك تذهب بالكرة إلى المرمى، سيحاولون أن يوقعوك والنجاح كذلك، لا تركز سوى في هدفك وحلمك ولا تلتفت الى الأعداء، وثقّ في الله ثم نفسك”.

وكان رمضان قد كشف في تصريح سابق سبب غيابه عن دراما رمضان 2024، قائلاً: “كان لازم أبعد شوية وأسيب الجمهور يشوف باقي المسلسلات، لأني موجود من 2018 بلا توقف”. وأضاف: “سعيد إن الجمهور رابط اسمي بشهر رمضان، ده شرف عظيم ليا وفرّحني، وبدأت أركز إن فعلاً اسمي مرتبط بقوة بالشهر الفضيل، يعني في نص رمضان حطوا نص وشي بس على أننا وصلنا لنص الشهر”.

مسلسل “جعفر العمدة” هو آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، وقد حقق نجاحاً كبيراً حين عرضه، وشاركه في البطولة كل من: مي كساب، إيمان العاصي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر ريحانة، منة فضالي، طارق النهري، سلوى عثمان، هالة صدقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.