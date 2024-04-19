ريم السعيدي تتألق بإطلالة لافتة بفستان أسود

ميرنا وليد - بيروت - خطفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الأنظار بإطلالتها اللافتة باللون الأسود.

وارتدت ريم السعيدي فستان طويل ومنسدل باللون الأسود من مجموعة الألبسة الجاهزة للدار الإيطاليّة " Maison Valentino".

يتميز الفستان بأنه مكشوف على طول الصدر والظهر، ومزين عن الكتفين والصدر بأزهار كبيرة مشغولة يدوياً.

وأكملت ريم إطلالتها بمجوهرات رائعة، إذ اختارت عقد وأساور وأقراط من البلاتين المرصّع بالماس.

من الناحية الجماليّة، اعتمدت ريم مكياجاً ناعماً، أبرز ملامح وجهها، ووضعت أحمر شفاه جريء. كما اختارت تسريحة شعر ملساء مع غرّة تغطّي الجبين.

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