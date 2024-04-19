بالصور| أحمد السقا يصل جنازة صلاح السعدني للمشاركة في وداعه لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

وصل النجم أحمد السقا إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على النجم الكبير الراحل صلاح السعدني الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل.

وحرصت الفنانة هنادي مهنا على التواجد في الجنازة، كما شهد محيط المسجد، حضور الفنان أحمد رزق، الفنان محمود البزاوي، والدكتور أشرف زكي، لأداء صلاة الجنازة على النجم الراحل.

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن خبر الوفاة عبر انستجرام.

صلاح السعدني من نجوم الفن، حقق نجاحا كبيرا طوال مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر أعماله: مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل أرابيسك، فيلم زمن حاتم زهران، مسلسل حلم الجنوبي، مسلسل الزوجة أول من يعلم، فيلم الزمار، مسلسل الناس في كفر عسكر.