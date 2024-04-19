هالة صدقي ناعية صلاح السعدني: "وداعا أخلص فنان اشتغلت معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونشرت هالة، صورة لها مع الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا العزيز الغالي أحسن وأطيب وأخلص فنان اشتغلت معاه، ومن حظي إن بدأت معاه في أول مشواري".

وأضافت: "وداعا يا أعز وأنقى فنان اشتغلت معاه.. كنت نعم الصديق والزميل.. صلاح السعدني كنت رمز للفنان الوفي المحب للجميع.. نفتقدك يا أجمل أرابيسك، كم أنا حزينة علي فراقك ، وداعا حسن ارابيسكي

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء)، وتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

اقرأ أيضا:

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

موعد تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني (خاص)