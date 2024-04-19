الصور الأولى لـ أحمد السعدني من جنازة والده صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- علاء أحمد:

ودع الفنان أحمد السعدني، والده النجم الكبير صلاح السعدني لمثواه الأخير، عصر اليوم الجمعة، إذ أدى صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

وتوافد نجوم الفن على جنازة النجم الكبير صلاح السعدني الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة، وبينهم: المخرج رامي إمام، الفنانة وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، الفنانة ريهام عبدالغفور، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنان محمد عبدالحافظ، الفنان أحمد صفوت، الفنان أحمد داود، الفنان علي ربيع، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشهدت الجنازة حضور النجوم: أحمد حلمي وزوجته منى زكي، غادة عادل، هنا الزاهد وإنجي علي، أحمد السقا، محمود البزاوي، أحمد رزق، هنادي مهنا، أشرف زكي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رياض، محمد محمود عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين.

جدير بالذكر أن خبر الوفاة أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه على انستجرام.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.